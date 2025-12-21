Tuttonapoli Napoli-Bologna, le probabili formazioni: Conte riflette, Italiano perde un tassello

Lunedì 22 dicembre alle ore 20:00 italiane, al King Saud University Stadium di Riyadh, il Napoli di Antonio Conte giocherà la finale di Supercoppa 2025 contro il Bologna di Vincenzo Italiano. L'ultimo incrocio con i felsinei è stato tutt'altro che sereno, anzi forse il punto più basso della stagione: la sconfitta per 2-0 e soprattutto le pesanti dichiarazioni dell'allenatore azzurro contro la squadra nel post-partita. Adesso, il destino dà al Napoli l'opportunità di prendersi la sua rivincita, ma ancor meglio la ghiotta possibilità di vincere quello che sarebbe già il secondo trofeo della gestione Conte.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte lo ha ribadito, non cambierà sistema di gioco, quindi avanti con il 3-4-2-1 e sono solo un paio i dubbi di formazione. Tra i pali Milinkovic-Savic, al centro della difesa Rrahmani, al suo fianco ha convinto Di Lorenzo, così come Juan Jesus che resta però in ballottaggio con Buongiorno. Bene anche Politano da quarto di centrocampo, dall'altro lato confermato Spinazzola così come il duo Lobotka-McTominay in mediana. Nel tridente offensivo non si toccano David Neres e Hojlund, mentre Elmas è sembrato in affanno e Noa Lang potrebbe sostituirlo. Oliverà proverà a recuperare dal leggero affaticamento al polpaccio.

Le ultime sul Bologna

Vincenzo Italiano confermerà l'ossatura della formazione che tanto sta convincendo in questo inizio di stagione, ma non sono da escludere un paio di rotazioni considerando anche la distanza ravvicinata dalla semifinale con l'Inter. Nel 4-2-3-1, c'è Ravaglia in porta, promossa la coppia difensiva Heggem-Lucumì, ai loro lati Miranda e poi occhio a Zortea che insidia Holm. In cabina di regia si candida Ferguson per far rifiatare Pobega, mentre Moro va verso la conferma; sulla trequarti, si è fermato per infortunio Bernardeschi ed è ballottaggio Cambiaghi-Rowe per sostituirlo, completano il terzetto Orsolini e Odgaard. Sarà Castro a guidare l'attacco, con Immobile pronto a subentare a gara in corso.

King Saud University Stadium (Riyadh) lunedì 22 dicembre ore 20:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Buongiorno-Juan Jesus 55-45%, Elmas-Lang 55-45%

Indisponibili: Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Olivera (in dubbio)

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Holm-Zortea 55-45%, Pobega-Ferguson 60-40%, Cambiaghi-Rowe 55-45%

Indisponibili: Bonifazi, Casale, Freuler, Skorupski, Bernardeschi

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Mediaset e commento con ampio pre e post-partita su Tutto Napoli e Radio Tutto Napoli