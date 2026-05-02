Ufficiale Como-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Fabregas e Conte

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Conte conferma i 10/11 della formazione che ha battuto la Cremonese 4-0.

Sono ufficiali le formazioni di Como-Napoli, anticipo della 35ª giornata di Serie A. Conte conferma i 10/11 della formazione che ha battuto la Cremonese 4-0. Il solo cambio riguarda la difesa, con Beukema che torna titolare la posto di Olivera sul centro-destra. A completare la linea a tre davanti a Milinkovic-Savic, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo intoccabile la coppia Lobotka-McTominay, con Anguissa che finisce di nuovo in panchina. Sugli esterni agiranno ancora Politano a destra e Gutierrez a sinistra. Sulla trequarti, dietro a Hojlund, ancora spazio dal 1' ad Alisson Santos accanto a De Bruyne.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte