Ultim'ora Ipswich-Cajuste, Romano chiarisce: "L'obbligo di riscatto non è scattato, opzione scade il 10 giugno"

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Il futuro di Jens Cajuste, centrocampista in prestito dal Napoli, era legato alla promozione dell'Ipswich Town in Premier ma non solo.

L'Ipswich Town viene promosso in Premier League e il futuro di Jens Cajuste, centrocampista in prestito dal Napoli, era legato a questo risultato sportivo ma non solo. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, chiarisce sul proprio account X la formula del prestito che lega il destino dello svedese al club inglese.

"Affare Jens Cajuste e Ipswich Town, non diventerà definitivo per ora. La clausola di obbligo d’acquisto da 7,5 milioni di euro sarebbe stata attivata in caso di promozione ma anche con il 50% di presenze, che non sono state raggiunte. L'Ipswich mantiene la clausola di opzione d’acquisto da 7,5mln fino al 10 giugno, decisione a breve".