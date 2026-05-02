Ipswich-Cajuste, Romano chiarisce: "L'obbligo di riscatto non è scattato, opzione scade il 10 giugno"
L'Ipswich Town viene promosso in Premier League e il futuro di Jens Cajuste, centrocampista in prestito dal Napoli, era legato a questo risultato sportivo ma non solo. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, chiarisce sul proprio account X la formula del prestito che lega il destino dello svedese al club inglese.
"Affare Jens Cajuste e Ipswich Town, non diventerà definitivo per ora. La clausola di obbligo d’acquisto da 7,5 milioni di euro sarebbe stata attivata in caso di promozione ma anche con il 50% di presenze, che non sono state raggiunte. L'Ipswich mantiene la clausola di opzione d’acquisto da 7,5mln fino al 10 giugno, decisione a breve".
🚨 Jens Cajuste and Ipswich Town deal, not turning permanent yet.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026
The obligation to buy clause for €7.5m was gonna be activated in case of promotion but also 50% appearances which haven’t been reached.
❗️ #ITFC mantain €7.5m buy option clause until June 10, decision soon. pic.twitter.com/LbZOeDdl5s
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