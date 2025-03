Conceição vuol sorprendere Conte: in attacco fuori un big

Abraham più di Gimenez, al momento questo è l'orientamento di Conceição per Napoli. Queste le indicazioni di formazione in vista della sfida del Maradona che arrivano dal Corriere dello Sport: "L'inglese a fine stagione passerà sotto la lente d'ingrandimento del possibile riscatto milanista dalla Roma. Abraham era il vice-Morata e adesso, da alternativa a Gimenez può prendersi il Milan nel finale di stagione. E' da novembre che non segna in A, e non ci si può limitare a indicazioni solo accennate.

Tipo l'assist decisivo contro il Como, due settimane fa. Oppure il derby di Supercoppa a Riyad, step importante nella stagione del Milan ma troppo lontano. Però il ricordo di una trasferta a Napoli, per Abraham, è quello di un gol: l'ultimo segnato con la maglia della Roma, la firma sul 2-2 a due minuti dalla fine' si legge.