I dubbi su McTominay: c’è la decisione di Conte

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:52 In primo piano

Antonio Conte ha preso la sua decisione su Scott McTominay: lo scozzese partirà titolare contro il Parma. La conferma arriva dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Si ripartirà da lui, da McT, che sarà in campo partendo da sinistra, il punto di partenza del suo itinerario in cui non ci sono vincoli o strade interrotte.

Gioca ovunque, attacca e difende, percorre quasi sempre più chilometri di tutti che sfrutta per attaccare l'area e poi rientrare, recuperare palla e ripartire. Conte gli chiederà un altro sforzo, l'ennesimo, sapendo di potersi fidare: è il maratoneta della squadra e del campionato, del resto. McTominay è la massima espressione del suo calcio universale e totalizzante senza etichette o barriere".