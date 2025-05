De Bruyne incerto: “Futuro? Presto deciderò, è complesso perché riguarda pure i miei figli”

Kevin De Bruyne si svincolerà dal Manchester City il prossimo giugno e, al termine della finale di FA Cup contro il Crystal Palace, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: ”Voglio continuare a giocare a calcio a buoni livelli. Futuro in Inghilterra? Non lo so, dipende. Ho una famiglia, ho dei figli piccoli, devo prendere una decisione che sia adatta a tutti, non solo a me. Quando avevo 20 anni potevo prendere decisioni facilmente per me stesso, adesso è più difficile. Se ho già parlato con altri club? Sì, ovviamente. Saprete la mia decisione non appena sarò pronto”.

Sul centrocampista belga c'è ovviamente l'interesse di tantissimi club: dall'MLS con i Chicago Fires alla stessa Premier League, dove il Liverpool ha bussato alla porta anche attraverso il suo giocatore simbolo Mohamed Salah. È stata però già accertata la presenza del Napoli nella corsa: il ds azzurro Giovanni Manna è stato a Manchester nelle scorse settimane per spiegare il progetto a Kevin De Bruyne, che peraltro ha ricevuto una prima offerta economica dalla dirigenza partenopea.