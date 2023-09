Concretizzazione, crescita di condizione ed il vero Kvara: gli obiettivi di Garcia contro il Genoa

Alla vigilia della sfida contro il Genoa il tecnico del Napoli ha ribadito la sua idea sul ko con la Lazio, ma soprattutto sul problema della finalizzazione

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Abbiamo vinto le prime due e per me non abbiamo sbagliato la terza, facendo un ottimo primo tempo, ma dobbiamo migliorare la gestione e la concretizzazione perché il problema è aver preso poco la porta. Devi metterti al riparo prima se la squadra avversaria fa due tiri e subito due gol". La sosta non ha fatto cambiare idea a Rudi Garcia. Alla vigilia della sfida contro il Genoa il tecnico del Napoli ha ribadito la sua idea sul ko con la Lazio, ma soprattutto sulla problematica della finalizzazione visto che la sua squadra è quella che conclude di più, ma per ora non nello specchio. Problema con ogni probabilità anche di lucidità e di scarsa brillantezza che molti potrebbero aver ritrovato dopo gli impegni in nazionale.

Crescita della condizione

"Sono contento per i 180 minuti di Ostigard che voi dimenticate, io no. La cosa positiva è che chi aveva bisogno di giocare, come Cajuste, Kvara, Elmas, ha giocato molto e quindi ora è pronto". Garcia ed il suo staff hanno seguito attentamente le nazionali che potrebbero aver dato a molti elementi quel minutaggio che mancava. Se durante la stagione la sosta viene vista come un fastidio, col rischio di ritrovare spremuti i propri calciatori, in questa occasione invece potrebbe persino essere stata d'aiuto.

La buona notizia su Kvara

Garcia attende il georgiano al top con grande fiducia: ""Non sono preoccupato per lui. Gli è mancato il gol nel primo tempo con la Lazio per un po' di fortuna, ci sono stati tiri deviati o contrastati, tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Non aveva i 90' con la Lazio, ma aver fatto 180' con la Georgia è una buona notizia per noi". E già oggi nella sfida al Genoa è atteso un passo in avanti da parte del georgiano a livello di prestazione ma soprattutto proprio in termini di assist e gol.

L'ultimo dubbio di formazione

A sinistra ci sarà l'esordio da titolare di Mario Rui, nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. La mediana dovrebbe essere la solita con Lobotka affiancato da Anguissa e Zielinski mentre l'interrogativo riguarda il tridente. Politano non ha i 90' e con Kvaratskhelia ed Osimhen ci sono diverse candidature: quella più immediata porta a Lindstrom, ma Garcia pensa seriamente anche ad Elmas oltre a Raspadori che ha già dimostrato di vedere anche da attaccante esterno.