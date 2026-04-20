Confronto Conte-Adl: queste le richieste del tecnico per restare
Conte-De Laurentiis, confronto decisivo: il tecnico chiede garanzie per restare Il futuro di Antonio Conte al Napoli passa da un faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis che potrebbe andare in scena già nel prossimo fine settimana, soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League. La posizione dell’allenatore è chiara: disponibilità a restare, ma solo a fronte di un progetto ambizioso, senza ridimensionamenti.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, Conte vuole un Napoli competitivo anche per la prossima stagione, capace di lottare per il titolo e di crescere non solo sul campo ma anche a livello strutturale, con investimenti su stadio e centro sportivo, seguendo il modello di altri club italiani.
Nel colloquio con la dirigenza emergeranno richieste precise: più che nomi altisonanti sul mercato, Conte pretende certezze sulla direzione del progetto. L’obiettivo è evitare ripartenze basate esclusivamente su scommesse o operazioni finanziarie, puntando invece su una crescita solida e programmata.
Dal canto suo, De Laurentiis non sembra intenzionato a cambiare guida tecnica, mentre lo stesso Conte, almeno al momento, non appare orientato verso l’ipotesi Nazionale. Il quadro resta aperto: l’addio a fine stagione non è scontato, ma tutto dipenderà dalle garanzie che il club sarà disposto a offrire. +
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