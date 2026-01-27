Ultim'ora Alisson Santos-Napoli, piovono conferme! Sky: ok del brasiliano, si tratta con lo Sporting

Il Napoli è alla ricerca di un profilo capace di portare qualità, fantasia ed estro alla manovra offensiva, un giocatore in grado di partire dall’esterno e muoversi alle spalle della punta. In questo senso trovano sempre più conferme le voci che portano ad Alisson Santos, classe 2002 dello Sporting Lisbona, già avversario degli azzurri in questa edizione della Champions League.

Il giovane brasiliano ha lasciato il segno proprio in Europa, dove ha realizzato due gol, e nello Sporting viene spesso utilizzato come arma a gara in corso, entrando dalla panchina per cambiare ritmo e spaccare le partite. Il Napoli sta lavorando ad un’operazione in prestito, riporta Sky, con i contatti già avviati con il club portoghese e il gradimento pieno del giocatore. Un’intesa, almeno verbale, che rafforza la posizione degli azzurri in una corsa che vede anche altri club pronti a inserirsi.