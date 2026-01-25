Live Di Lorenzo in conferenza: "Sconfitta che fa male, risultato bugiardo! Rigore? Hanno valutato così, c'è poco da dire"

Al termine del match perso 3-0 contro la Juventus, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa: "

Un commento sulla partita?

Il 3-0 è un risultato un po' bugiardo per quanto espresso e non penso si sia vista una differenza così ampia tra le due squadre".

Le fatiche di Coppa hanno inciso?

"I tanti impegni e la rosa corta non devono essere un'alibi per una squadra come la nostra ma sicuramente incidono e rende tutto più difficile. E' una sconfitta che sicuramente fa male, ma tra tre giorni abbiamo un'altra sfida importante di Champions. Dobbiamo cercare di recuperare per vincere la partita ed andare avanti".

Ancora tanti errori in era Var, sembrava rigore su Hojlund: "Sì, c'è stato quell'episodio sia su Rasmus che su Vergara, che dal campo mi sembravano in posizione di vantaggio rispetto al loro difensore. Non so, hanno valutato così, c'è poco da dire".