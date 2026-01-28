Tuttonapoli Napoli-Chelsea, probabili formazioni: le scelte di Conte e Rosenior

Il Napoli di Antonio Conte ha una missione alle ore 21:00 di questo mercoledì: fare in modo che quella contro il Chelsea non sia l'ultima gara europea della stagione. Per entrare nelle prime 24 del maxi-girone di Champions League servirà una vittoria e, viste le condizioni attuali della rosa in piena emergenza, non sarà affatto facile. Difficile però non significa impossibile: i Blues hanno cambiato allenatore da poco, non sono una squadra imbattibile, e in 90 minuti allo Stadio Diego Armando Maradona potrà succedere di tutto.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ha gli uomini contati, non sarà a disposizione neanche il neo acquisto Giovane in quanto fuori dalla lista UEFA, dunque è solo uno il dubbio in formazione. Tra i pali Meret, trio difensivo formato da Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno; sulla corsia destra dovrebbe agire Spinazzola al posto di Gutierrez, con Olivera titolare a sinistra. In mediana la solita coppia Lobotka-McTominay, altra chiamata anche per Elmas e Vergara sulla trequarti alle spalle del centravanti Hojlund. Pronto a subentare dalla panchina Lukaku.

Le ultime sul Chelsea

Liam Rosenior si schiererà con un 4-2-3-1. In porta Sanchez, al centro della difesa Chalobah e uno tra Fofana e Badiashile, sulla corsia destra agirà Malo Gusto mentre a sinistra è ballottaggio Cucurella-Hato. In mediana spazio al duo James-Caicedo, sulla trequarti Enzo Fernandez e ai suoi lati le certezze Pedro Neto e Cole Palmer, quest'ultimo appena recuperato ed in pole su Estevao. Per il posto da prima punta, Joao Pedro è in vantaggio su Delap.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 28 gennaio ore 21:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Olivera-Gutierrez 60-40%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Politano, Rrahmani, Neres, Milinkovic-Savic, Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista), Giovane (fuori lista)

CHELSEA (4-2-3-1) probabile formazione: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior

Ballottaggi: Fofana-Badiashile 55-45%, Cucurella-Hato 60-40%, Palmer-Estevao 55-45%, Joao Pedro-Delap 55-45%

Indisponibili: Adarabioyo, Colwill, Essugo, Jorgensen, Lavia, Mudryk

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky Sport e Prime Video, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli