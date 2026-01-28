Due tifosi inglesi feriti a Napoli! Sono ricoverati in ospedale: la nota del Chelsea
Attraverso una comunicazione diffusa sui propri canali ufficiali, il Chelsea ha reso noto un episodio di cronaca verificatosi nella serata di ieri a Napoli, in cui due tifosi inglesi sono rimasti feriti e sono attualmente ricoverati in ospedale.
Di seguito la nota del club londinese: “Il club è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale, hanno riportato ferite non mortali. Il club ricorda a tutti i tifosi di prestare la massima cautela durante la permanenza in città e di prendere nota dei consigli condivisi in vista di questo incontro”.
The club is aware of an incident that took place on Tuesday evening in Naples.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2026
Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries.
The club would like to remind all supporters to exercise extreme caution whilst in the city and take note of…
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro