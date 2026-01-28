Due tifosi inglesi feriti a Napoli! Sono ricoverati in ospedale: la nota del Chelsea

vedi letture

Attraverso una comunicazione diffusa sui propri canali ufficiali, il Chelsea ha reso noto un episodio di cronaca verificatosi nella serata di ieri a Napoli, in cui due tifosi inglesi sono rimasti feriti e sono attualmente ricoverati in ospedale.

Di seguito la nota del club londinese: “Il club è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale, hanno riportato ferite non mortali. Il club ricorda a tutti i tifosi di prestare la massima cautela durante la permanenza in città e di prendere nota dei consigli condivisi in vista di questo incontro”.