Live Chelsea, Rosenior in conferenza: “Napoli fortissimo ma sfortunato, sarà dura! Conte? E' clamoroso! Su Palmer..."

Alla vigilia della sfida contro il Chelsea, l'allenatore dei Blues Liam Rosenior interverrà dalle 19.30 nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

18.50 - Sarà Moises Caicedo ad affiancare Liam Rosenior nella conferenza stampa che si terrà a breve.

19.15 - Tutto pronto per l'inizio della conferenza stampa di Rosenior e Caicedo

Ti chiedo di Conte, cosa ne pensi del suo passato a Londra?

"Grande domanda, grande rispetto, grandissima carriera da allenatore, la sua passione da giocatore l'ha trasmessa anche da allenatore. In difesa è estremamente forte, è un manager clamoroso".

Cole Palmer è qui?

"Si, è intoccabile ed è incredibile. Cole è molto felice e vuole tornare in campo":

Aggiornamenti su Sterling?

"Non ora"

Conte è stato l'ultimo a vincere la premier

"Penso che per un club del calibro del Chelsea, ogni anno che passa, si voglia vincere. La difficoltà per qualsiasi club è che ci sono tante squadre forti in competizione. Questo è il nostro obiettivo".

La forma recente del Napoli?

"Questa è una squadra molto, molto forte. Sono stati sfortunati nelle ultime partite. Sappiamo che sarà una partita molto difficile in un'atmosfera speciale. Questo non cambia affatto i miei piani".

Hai parlato con la dirigenza su Palmer?

Non c'è motivo di dare certezze. È così irrealistico. Arriva dal nulla. Non c'è bisogno di parlarne. Cole è felice. Non si possono fermare le speculazioni, ma alcune speculazioni sono così lontane dalla verità che non ha senso parlarne

Sulla posizione del Napoli in Champions League

"Nel calcio, in Champions League, non puoi mai aspettarti nulla perché la competizione è sempre altissima. Il Napoli è una squadra fantastica con un allenatore di livello mondiale. Sono ancora in grado di passare il turno. Sarà una partita emozionante perché devono vincere e anche noi dobbiamo vincere".

Lavia è tornato in gruppo

"Per quanto riguarda Romeo, nella sua storia recente non è stato quello che voleva. Ha il potenziale per diventare un centrocampista di livello mondiale. Dobbiamo assicurarci che al suo ritorno sia in piena forma. Deve superare qualche ostacolo prima di allenarsi a pieno ritmo, ma sono molto entusiasta di lavorare con lui".

Hai parlato con Sterling?

"Per ora, ho detto quello che dovevo dire su Raheem. Nutro un enorme rispetto per lui, ma questo non è il momento giusto per parlare della sua situazione"

Caicedo è il miglior centrocampista del mondo?

"Dal mio punto di vista, come centrocampista difensivo, non vorrei sedere accanto a nessun altro nel mondo del calcio. La cosa spaventosa per lui è che è ancora giovane, ma a volte gioca come se avesse 35 anni perché ha una conoscenza del gioco eccellente"

McTominay ed il suo stato di forma

"È fantastico vedere Scott trasferirsi in un Paese calcisticamente speciale. Sono molto felice per lui perché è un giocatore scozzese, britannico, che continuerà a fare cose straordinarie. Non mi sorprende perché è sempre stato un giocatore eccezionale".

La leggenda di Maradona

"Maradona, per me, è un idolo. È speciale. Conosco la storia di questo club. Diego era un genio ed è un'icona per questa città".

19.53 - Termina la conferenza stampa