Arriva Lang! Sky: accordo col Psv, ecco quando si chiude! La cifra definitiva"

Il Napoli è pronto a chiudere il terzo colpo estivo dopo De Bruyne e Marianucci. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, è fatta: il club partenopeo è davvero a un passo da Noa Lang, esterno offensivo olandese del PSV. La trattativa, avviata già a gennaio, sta per concludersi positivamente: 25 milioni più cinque di bonus l’offerta che ha convinto il club dell'Eredivisie. Decisiva - evidentemente - la volontà del giocatore, che firmerà un contratto quinquennale.

Lang, 26 anni, arriva dopo aver vinto due Eredivisie consecutive e indossato la maglia numero 10 del PSV. Nell’ultima stagione ha realizzato 14 gol, agendo da sinistra con il destro a rientrare, in un ruolo da rifinitore molto apprezzato da Antonio Conte. Sarà il primo dei due esterni previsti per l’attacco. Per l’altra fascia restano vive le piste che portano a Dan Ndoye del Bologna.

Il giornalista esperto di mercato dell'emittente satellitare aggiunge però che bisognerà attendere la prossima settimana, però, per la chiusura definitiva dell’operazione tra le varie parti. L'intesa di massima c'è, ora va formalizzato tutto.