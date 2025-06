Lang informa il Psv dell'accordo col Napoli: Romano svela tutte le cifre

vedi letture

"Noa Lang ha informato il PSV Eindhoven del suo accordo con il Napoli". Lo scrive su X il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano. La novità sono le cifre dell'ingaggio ma anche la richiesta del club olandese: "Contratto fino a giugno 2030 per 2,8 milioni di euro netti a stagione. Nuovi contatti tra i club a breve, il PSV chiede 35 milioni di euro più una clausola del 10% per la cessione", si legge.

Matteo Moretto ha aggiunto: "Accordo verbale tra il Napoli e Noa Lang per un contratto fino al 2030 a circa 2,8m€ netti più bonus. Napoli e PSV sono in contatto permanente per avanzare nelle trattative. Si lavora sulla base di 30/35m€ + 10% sulla futura vendita. Nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui per cercare una quadra definitiva sulle cifre".