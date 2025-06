Simeone-Genoa, operazione nostalgia? Sky: è sfida a un altro club di Serie A

vedi letture

Il Genoa è alla ricerca di un nuovo attaccante e torna a pensare a M’Bala Nzola. Il suo nome è di nuovo tra i più caldi per rinforzare il reparto offensivo di Vieira, ma non è l'unico. E un'altra pista, raccontata da Sky Sport, porta a Napoli.

Tra le alternative resta viva anche la pista che porta a Giovanni Simeone, reduce da una stagione in ombra al Napoli con appena due gol all’attivo. Per l’argentino, classe ’95, si tratterebbe di un ritorno in rossoblù: fu proprio il Genoa a portarlo in Italia nella stagione 2016/17.

Sul Cholito, però, c’è da battere la concorrenza del Pisa, fortemente interessato all’ingaggio dell’attaccante. Il club ligure valuterà nelle prossime settimane quale profilo affondare per completare l’attacco.