Nunez in salita, Cds: costa tanto e senza i benefici del Decreto Crescita

vedi letture

In salita la pista per Darwin Nunez. Il giocatore piace tanto ma costa altrettanto e l'aspetto economico al momento frena l'affare rendendolo affascinante ma complesso. Il Napoli tratta da giorni col Liverpool per capire quanti margini ci sono. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento. Al Liverpool è costato 100 milioni tre anni fa. Ha segnato 40 gol dal 2022, ma nella scorsa stagione è partito appena 8 volte titolare in Premier League. Per questo ha voglia di provare una nuova esperienza ed è affascinato dall'ipotesi Napoli per lavorare con Conte. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

"Il Liverpool valuta il suo attaccante uruguayano poco più di 50 milioni di sterline - 51,15 - cioè l’equivalente di 60 milioni di euro, mentre lui, Darwin, ha un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione senza i benefici del Decreto Crescita. Insomma, una bella montagna da scalare. A tenere ancora viva la fiducia, comunque, è sempre stata l’apertura di Nuñez: a domanda precisa sull’ipotesi di trasferirsi al Napoli è arrivata una risposta entusiasta". In alternativa sempre valida la pista che porta a Lorenzo Lucca dell'Udinese che nell'ultima stagione ha anche fatto meglio dell'uruguagio, ha un anno in meno e costa la metà come cartellino oltre che come ingaggio.