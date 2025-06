Ultim'ora Ndoye troppo caro, il Napoli torna su Nusa! Costa 10mln in meno: i dettagli

Il Napoli potrebbe cambiare obiettivo per la fascia d'attacco. Lo scrive Tmw con un nome che ritorna. Perché il Bologna continua a chiedere moltissimo per Dan Ndoye: lo svizzero è valutato 45 milioni - oppure 40 più l'inserimento del cartellino di Zanoli, ex Genoa, ritornato dopo il prestito - una cifra considerata eccessiva dal club di De Laurentiis. Anche per questo c'è la valutazione delle alternative che sono tante come Lang e Chiesa. Ma non solo.

Piace Antonio Nusa, norvegese, giustiziere di Luciano Spalletti nella sfida contro l'Italia. Un assist, un gol straordinario, tante giocate da campione. E poi la duttilità: può giocare da quinto di centrocampo, da ala sinistra - quindi dare respiro in caso non ci fosse Noa Lang - oppure da ala destra, grazie alle sue caratteristiche. Cerca molto la profondità e privilegia puntare la porta grazie alla corsa. Valutazione? Il Lipsia vuole 35 milioni di euro. Dieci in meno di Ndoye, con un'età ancora più verde.