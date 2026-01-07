Conte a Dazn: "Episodi ci hanno danneggiato! Hojlund doveva amputarsi il braccio? Sull'Inter..."

vedi letture

A fine gara, dopo il pari del suo Napoli contro il Verona, ai microfoni di DAZN si presenta mister Antonio Conte: "Per come si era messa partita potevamo anche perdere la partita - esordisce -. Nel primo tempo potevamo fare meglio, anche se gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a reagire, avendo la forza giusta per andare a pareggiarla. Ci è stato annullato il gol di Hojliund che non so dove avrebbe dovuto avere quel braccio. Valutazioni soggettive di chi c'è al VAR, bisogna accettarle e le accettiamo. Che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile, ma andiamo avanti. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, solo elogi per i ragazzi visto il periodo e con quanti calciatori lo stiamo facendo,

Scontro dialettico con l'Inter su chi è favorito? A me non interessa chi è favorito - continua il tecnico -. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, perciò andremo a Milano con forza, voglia e determinazione, sapendo che su queste partite ci sarà sempre un'attenzione mediatica sopra le righe.

Ho semplicemente ricordato la storia dei top club. Io dico quello che penso, ma voi poi siete bravi a rigirare sempre la frittata. Questo mi succede solo qui in Italia, perché in Inghilterra non capitava mai. Forse recupereremo Neres, ma potremo contare anche su Mazzocchi, che sconta la squalifica".