Conte-ADL, nessuna rottura. Faccia a faccia tra i due: tecnico ha chiarito la sua urgenza

vedi letture

L'addio del nigeriano sbloccherebbe l'arrivo del belga, ma al momento è tutto fermo perché non sono ancora arrivate offerte convincenti per l'attuale 9

Il mercato del Napoli in attacco resta in una fase di stallo. Se Victor Osimhen è ormai fuori dal progetto, Romelu Lukaku è invece desideroso di entrarci. L'addio del nigeriano sbloccherebbe l'arrivo del belga, ma al momento è tutto fermo perché non sono ancora arrivate offerte convincenti per l'attuale 9 azzurro.

Le ultime dichiarazioni di Antonio Conte (che ha parlato di "bagno d'umiltà" dopo la vittoria ai rigori con il Modena in Coppa Italia) non vanno interpretate come una mezza rottura con l'ambiente, precisa il Corriere della Sera: il tecnico e il presidente De Laurentiis si parlano faccia a faccia, non attraverso una telecamera. Conte non ha fatto mistero al numero uno del club "dell’urgenza che ha di avere Lukaku, a prescindere dalla cessione di Osimhen", si legge. L'obiettivo è averlo entro la metà di questa settimana.