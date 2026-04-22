Conte cambia: due novità nella formazione per la Cremonese

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Il Napoli si prepara a cambiare volto per la Cremonese. Dopo le ultime uscite poco convincenti, Antonio Conte è pronto a intervenire sulla formazione per dare una scossa alla squadra, puntando su nuove soluzioni tattiche e qualche rotazione mirata.

Secondo quanto riportato da un pezzo del quotidiano Il Corriere dello Sport, il tecnico azzurro starebbe valutando diversi cambi, a partire dal rientro di Amir Rrahmani in difesa: “Anche Conte è pronto a mettere le mani nella formazione per dare una scossa: pronti un po’ di cambi, dal rientro di Rrahmani per uno tra Beukema e Buongiorno”.

Le novità potrebbero riguardare anche la trequarti, dove prende quota l’ipotesi di vedere Alisson titolare, con conseguente riassetto del centrocampo: “alla possibilità di vedere Alisson titolare sulla trequarti, con McTominay a recitare da centrocampista. Come piace a lui”.

Non è ancora del tutto chiaro chi farà spazio ai nuovi inserimenti, ma alcuni indizi arrivano dalle scelte recenti: “Non è ancora agevole indicare gli uomini che si accingono a essere sostituiti, ma basandosi alle sostituzioni operate anche sabato scorso è possibile che McT possa recitare al posto di Anguissa al fianco di Lobotka”.