Ultim'ora Allegri-Milan, tutto fermo per la risoluzione! ADL tranquillo ma fissa dead line: la situazione

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Massimiliano Allegri-Milan, stallo totale sulla risoluzione del contratto: il Napoli resta alla finestra e De Laurentiis fissa una dead line.

Nessun passo avanti tra Massimiliano Allegri e il Milan sulla risoluzione contrattuale. Anzi, tra le parti si sarebbe arrivati a un irrigidimento progressivo, con una vera e propria guerra di nervi sulla questione della buonuscita. In questo contesto, il Napoli osserva da vicino, direttamente interessato all’evoluzione della vicenda. Tra il club del presidente Aurelio De Laurentiis e l’ex allenatore rossonero esiste infatti un’intesa già pronta, che attende solo di essere rifinita nei dettagli e formalizzata con la firma.

“Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e se anche lo avesse non potrebbe annunciarlo. Posso presentare l’allenatore quando i regolamenti me lo concedono, io non sono uno che va fuori dalle regole”. Così il presidente alla presentazione dei ritiri estivi, ribadendo implicitamente che finché Allegri non sarà libero dal Milan non potrà esserci alcun annuncio ufficiale.

Scenari e possibili sviluppi nei prossimi giorni

Una situazione particolare, che il Napoli al momento vive comunque con una certa tranquillità, convinto che la disputa tra Milan e Allegri si risolverà in tempi ragionevoli. Resta però difficile individuare una scadenza precisa, trattandosi di una vicenda legata a questioni burocratiche e a rapporti ormai tesi tra le parti.

Le dichiarazioni di giovedì sera di Giovanni Branchini, procuratore di Allegri, vengono interpretate come parte del consueto gioco delle parti e non sembrano preoccupare il club azzurro. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, se entro 7-10 giorni la telenovela tra Milan e Allegri non dovesse trovare una soluzione, potrebbero scattare i primi campanelli d’allarme in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis si trova attualmente negli Stati Uniti, dove resterà fino alla fine del mese, mantenendo un contatto costante con il direttore sportivo Giovanni Manna. Anche Zlatan Ibrahimović è atteso negli USA per una collaborazione con l’emittente Fox Sports. In questo scenario, se la situazione non dovesse sbloccarsi, non è escluso che possa esserci un contatto diretto tra De Laurentiis e Ibrahimović in terra americana.