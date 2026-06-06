De Bruyne è il Napoli di Allegri: sarà intoccabile, luce del nuovo progetto azzurro

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Allegri ripartirà da Kevin De Bruyne come Modric fu l'emblema del suo calcio: talento senza gabbie, leader silenzioso e passaporto per ogni sistema di gioco

Massimiliano Allegri ha sempre avuto occhi per i campioni veri, quelli che trascendono i sistemi di gioco e li abitano tutti con la stessa naturalezza. Lo disse di Luka Modric e lo pensa di Kevin De Bruyne. Nel Napoli che il tecnico livornese si appresta a plasmare, il centrocampista belga sarà il punto di riferimento assoluto: luce, aria e sostanza di un progetto che non ha intenzione di fare a meno di lui. Nonostante quattro mesi e mezzo di infortuni nell'ultima stagione, De Bruyne resta un'eleganza universale e un'intelligenza calcistica rara, capace di adattarsi a qualsiasi modulo — centrocampo a tre, rombo o altro — senza perdere un grammo di classe. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

De Bruyne, il caso da risolvere al Napoli: De Laurentiis avverte Allegri sulle dichiarazioni del belga

De Bruyne non è soltanto un talento da valorizzare: è anche un piccolo nodo da sciogliere. De Laurentiis ha già passato ad Allegri le perplessità emerse di recente, comprese quelle legate a dichiarazioni dello stesso belga — e di Lukaku — che hanno creato qualche attrito. Il presidente ha parlato chiaro: chi dovrà andare via lo farà, senza drammi. Ma Allegri sa che un confronto diretto con De Bruyne sarà necessario per chiarire le aspettative reciproche e ripristinare la giusta armonia, prima ancora di cominciare a lavorare sul campo. Il dialogo è già in agenda.

Centrocampo Napoli 2025-26: De Bruyne intoccabile, Anguissa in bilico, Lobotka e McTominay completano il reparto

Una volta risolte le questioni personali, De Bruyne tornerà a essere quello che è: l'esaltazione del centrocampo azzurro. Attorno a lui Allegri osserva con interesse un ventaglio di opzioni di valore: Lobotka o Gilmour per la regia, McTominay per dare peso e dinamismo alle mezzali, Vergara come carta fresca da spendere a partita in corso. Il futuro di Anguissa resta incerto — il rinnovo si è fermato e l'addio non è da escludere — ma qualunque sarà il suo sostituto, il centro del sistema avrà sempre un nome solo: Kevin De Bruyne. Il Mondiale sarà il suo banco di prova prima del grande rilancio napoletano.