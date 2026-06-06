Milan-Allegri, clamoroso Il Mattino: “Ibrahimovic vuole fare un dispetto e bloccarlo per un anno!”

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Secondo Il Mattino, Ibrahimovic sarebbe disposto a tenere Allegri fermo un anno pur di non facilitarne il passaggio al Napoli.

La situazione tra Massimiliano Allegri e il Milan è sempre più caotica. Secondo Il Mattino, il club rossonero avrebbe gestito il licenziamento del tecnico in modo quantomeno bizzarro: prima un comunicato stampa, poi una Pec ufficiale. Una sequenza che, nelle parole dello stesso Allegri riportate a De Laurentiis, configurerebbe un vero e proprio disastro procedurale. Il tecnico livornese avrebbe già fatto sapere al presidente del Napoli di essere pronto a portare la questione in tribunale qualora la trattativa per la risoluzione dovesse arenarsi definitivamente.

Ibrahimovic blocca Allegri: il retroscena clamoroso, vuole tenerlo fermo un anno per fare un dispetto al Napoli

Il colpo di scena più clamoroso arriva dal retroscena rivelato da Il Mattino: Zlatan Ibrahimovic, da sempre in rapporti tesi con Allegri, sarebbe disposto a tenerlo sotto contratto per un anno intero pur di non liberarlo e complicare i piani del Napoli. Un dispetto che si intreccia con la linea dura del Milan sui soldi: il club di RedBird vuole risparmiare persino gli ultimi due mesi di stipendio, figurarsi versare la buonuscita da 5 milioni richiesta da Allegri per sé e per il suo staff. Il manager del tecnico, Giovanni Branchini, alimenta il clima di tensione dichiarando pubblicamente di non avere alcun contatto con il Milan per la risoluzione — una mossa che Il Mattino definisce apertamente come la classica menzogna da calciomercato.

Allegri al Napoli quando? De Laurentiis in USA fino a fine giugno, l'annuncio atteso al rientro

Nel frattempo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è partito per gli Stati Uniti e farà rientro in Italia solo a fine giugno. L'ufficialità di Allegri sulla panchina azzurra resta quindi sospesa, in attesa che il nodo con il Milan si sblocchi. De Laurentiis non può fare altro che attendere: la palla è nel campo dei rossoneri, con un Milan descritto da Il Mattino come in pieno anno zero, alle prese con tagli su tutto. Un declino che rischia di diventare l'ostacolo principale alla costruzione del nuovo Napoli di Allegri.