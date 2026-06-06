Clamoroso: la protesta contro la dirigenza del Milan arriva anche in centro città a Napoli

>Continua senza sosta la protesta dei tifosi del Milan contro la dirigenza dopo diversi anni con scarsi risultati sia in campionato che nelle coppe europee: dopo che per diversi giorni la città di Milano è stata tappezzata di poster contro il presidente, contro Ibrahimovic e contro l'intera dirigenza, questa mattina a Napoli sono stati trovati gli stessi poster! Ecco la foto in calce: