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Clamoroso: la protesta contro la dirigenza del Milan arriva anche in centro città a Napoli
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Protesta tifosi Milan contro la dirigenza, Ibrahimovic, Redbird, Furlani e Allegri, arriva anche a Napoli con poster in centro città
>Continua senza sosta la protesta dei tifosi del Milan contro la dirigenza dopo diversi anni con scarsi risultati sia in campionato che nelle coppe europee: dopo che per diversi giorni la città di Milano è stata tappezzata di poster contro il presidente, contro Ibrahimovic e contro l'intera dirigenza, questa mattina a Napoli sono stati trovati gli stessi poster! Ecco la foto in calce:
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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