Foto

Clamoroso: la protesta contro la dirigenza del Milan arriva anche in centro città a Napoli

Clamoroso: la protesta contro la dirigenza del Milan arriva anche in centro città a NapoliTuttoNapoli.net
Oggi alle 11:45Brevi
di Daniele Rodia
Protesta tifosi Milan contro la dirigenza, Ibrahimovic, Redbird, Furlani e Allegri, arriva anche a Napoli con poster in centro città

>Continua senza sosta la protesta dei tifosi del Milan contro la dirigenza dopo diversi anni con scarsi risultati sia in campionato che nelle coppe europee: dopo che per diversi giorni la città di Milano è stata tappezzata di poster contro il presidente, contro Ibrahimovic e contro l'intera dirigenza, questa mattina a Napoli sono stati trovati gli stessi poster! Ecco la foto in calce: