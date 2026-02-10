Conte cambia il Napoli: cinque novità di formazione per il Como

vedi letture

Saranno cinque le novità di formazione rispetto a Marassi per scelta o per necessità. McTominay si fermerà dopo il problema fisico accusato contro il Genoa. Dalla porta all’attacco, Conte ridisegna la squadra. In porta riecco Milinkovic-Savic. In difesa riecco dal primo minuto Beukema, a completare il reparto ci saranno Rrahmani e Juan Jesus. Novità anche in mediana: detto di Elmas, riposeranno anche gli esterni.

Uno sicuro: a sinistra al posto di Spinazzola, infatti, si rivedrà Olivera. A destra, Mazzocchi insidia Gutierrez: è lui il favorito. Politano rientra ma partirà dalla panchina. In avanti prima da titolare per Giovane, con lui ci saranno Vergara e Hojlund. Lo scrive il Cds oggi in edicola.