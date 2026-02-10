Formazione Napoli, Gazzetta: "Conte con tante seconde linee e senza molti titolari"
TuttoNapoli.net
Tante le novità di formazione per il Napoli per la sfida di questa sera contro il Como al Maradona. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "A causa degli infortuni seriali, Conte è costretto a schierare una sorta di Napoli B, imbottito di seconde linee, senza molti titolari. Tra gli indisponibili, Scott McTominay, fin qui il giocatore più presente, il leader tecnico.
Gli acciacchi emersi contro il Genoa inducono Conte a preservare lo scozzese per il semi-spareggio Champions, domenica in campionato contro la Roma. Fabregas si affida all'undici titolare, dimostrazione di quanto lo spagnolo tenga ad arrivare alla semifinale contro l'Inter. Sarebbe la seconda "semi" nella storia del Como".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
Antonio NotoSSCNapoli, Grava: "Notammo subito Vergara! Era penalizzato dal fisico, gli ho ricordato una cosa"
Pierpaolo MatroneConte risponde ad Allegri: "Non so cos'ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com