Formazione Napoli, Gazzetta: "Conte con tante seconde linee e senza molti titolari"

Formazione Napoli, Gazzetta: "Conte con tante seconde linee e senza molti titolari"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Tante le novità di formazione per il Napoli per la sfida di questa sera contro il Como al Maradona. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "A causa degli infortuni seriali, Conte è costretto a schierare una sorta di Napoli B, imbottito di seconde linee, senza molti titolari. Tra gli indisponibili, Scott McTominay, fin qui il giocatore più presente, il leader tecnico.

Gli acciacchi emersi contro il Genoa inducono Conte a preservare lo scozzese per il semi-spareggio Champions, domenica in campionato contro la Roma. Fabregas si affida all'undici titolare, dimostrazione di quanto lo spagnolo tenga ad arrivare alla semifinale contro l'Inter. Sarebbe la seconda "semi" nella storia del Como".