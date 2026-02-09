Un recupero e uno stop per il Como! Sky: McTominay verso il forfait, ma rientra un big
L’infermeria continua a condizionare le scelte del Napoli. Nell’ultima sfida contro il Genoa, Scott McTominay è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo per un problema muscolare al flessore della coscia, alimentando nuove preoccupazioni nello staff azzurro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, lo scozzese va verso un turno di stop e difficilmente verrà rischiato nella gara di Coppa Italia contro il Como.
La priorità di Antonio Conte è infatti quella di recuperarlo per il big match di campionato contro la Roma, appuntamento chiave nella corsa alle zone alte della classifica. Intanto arriva una notizia positiva: Matteo Politano è tornato a disposizione dopo alcune settimane di stop per un fastidio alla coscia. Un rientro prezioso, utile ad allargare le rotazioni in un momento di grande emergenza.
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
