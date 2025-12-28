Conte ha un nemico dopo la Supercoppa: il messaggio alla squadra prima della Cremonese

L’ultima partita dell’anno può dire molto al Napoli. Come sottolinea il Corriere della Sera, la sfida di oggi alle 15 contro la Cremonese arriva subito dopo il trionfo in Supercoppa e nasconde un’insidia chiara: "Arriva dopo la vittoria della Supercoppa e l’effetto sbornia da festeggiamenti è un nemico contro il quale Conte combatte sin dal giorno successivo alla sfida di Riad contro il Bologna".

Antonio Conte tiene alta la guardia, consapevole dei rischi, ma allo stesso tempo vede un’opportunità: "È altrettanto vero, però, che sulla scia del trionfo arabo la squadra che al momento insegue al terzo posto Inter e Milan può sfruttare l’entusiasmo e provare l’allungo". Concentrazione ed entusiasmo: da qui passa il vero esame di maturità degli azzurri.