Rileggi live Conte in conferenza: "Il pari ci sta, obiettivo Europa! Non posso chiedere di più, delusione non è problema mio!"

Al termine del match contro l'Udinese, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.08 - Inizia la conferenza stampa.

Occasione persa, è un pari dato dall'infortuni o dalla panchina troppa corta? "Sicuramente volevamo vincere, come sempre. L'Udinese ha ottimi giocatori, è difficile giocargli contro con questa palla lunga per Lucca. C'è un dispiego fisico, non è facile sempre recuperare. C'è rammarico ma non ho nulla di dire ai ragazzi. Potevamo sfruttare meglio le occasioni avute nel primo tempo e dovevamo essere più attenti e non concedere subito il pari all'Udinese. Ci sta, questi ragazzi stanno facend cose straordinarie. Prendiamoci il buono se no rischiamo di andare fuori giri. Ci sta di pareggiare con l'Udinese".

Sembrava una gara fotocopia di quella di Roma, la preoccupa il calo nella ripresa? "Il gol l'abbiamo preso nel primo tempo. Sono due partite diverse, questa è stata molto di più una partita fisica. Abbiamo pressato per 90' concendo le palle lunghe a Lucca. Con questi lanci paghi qualcosa dal punto di vista fisico, la nostra idea è di mettere pressione all'avversario e di tenere la palla il più possibile. Dalle statistiche meritavamo di più, ma ci sta. Non posso chiedere oltre ai ragazzi se no si rischia di mandare la macchina fuori giri e di rompere il motore. Se poi qualcuno è deluso da due pareggi non è un problema mio".

Sulla classifica: "Mancano 14 gare dove dobbiamo cercare di entrare in Europa. Vedendo la classifica sembra sparita l'Europa normale, sembra sparita, ma la richiesta del club era quella. Questa posizione di classifica dà lustro a tutti sapendo che più stai in cima e più il vento tira forte. Incontri squadre che danno il 100% contro di te perché sanno di affrontare una squadra forte a dispetto di come eravamo partiti".

23.16 - Termina la conferenza.