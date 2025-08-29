Live Conte in conferenza: "In Champions con umiltà per imparare dai maestri e provare a superarli"

Alla vigilia della gara contro il Cagliari, in programma domani allo Stadio Maradona alle 20.45, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà dalle 14.30 nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

14.30 - Inizia la conferenza stampa

Un giudizio sul sorteggio Champions. Come sta gestendo l'interesse per le grandi sfide europee col campionato?

"Parlo a nome mio, ma del Napoli, sicuramente siamo molto contenti di giocare questa manifestazione. E' la massima manifestazione a cui si può partecipare per un club, da parte nostra c'è entusiasmo, voglia di giocarla, lo facciamo con tanta umiltà, cercando di imparare dai maestri di questa competizione, cioè da chi l'ha vinta, da buoni allievi per poi un domani anche superare i maestri. Ora siamo concentrati sul campionato perché la prossima gara è quella più importante, col Cagliari, quindi le nostre menti, il nostro focus è totalmente sul Cagliari".

I risultati della prima giornata possono essere già indicativi sul valore delle squadre? Inter roboante, Juve, Roma anche Como...

"Come ho detto alla vigilia dell'inizio, sarà un campionato molto difficile come sempre. Ci sarà grande equilibrio, vedo 7-8 squadre molto attrezzate e ci sarà da battagliare, vedo questo in maniera molto onesta. Sarà difficile, 7-8 sono ben attrezzate per puntare un po' a tutto".