Hojlund-Napoli, Rai: United chiede percentuale rivendita! Cosa manca alla chiusura
Rasmus Hojlund al Napoli, ci siamo quasi. Il club azzurro vorrebbe chiudere tutto entro stasera per fargli svolgere le visite mediche al più presto e le discussioni col Manchester United vanno avanti. Le ultime arrivano da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a Rai News 24:
"Il Napoli spera di far partire il ragazzo già in serata per le visite mediche, ma bisogna firmare tutti i contratti. Hojlund deve ricevere le mensilità di luglio e agosto dal Manchester United, che ha chiesto al Napoli anche un 10% sulla futura rivendita. Si sta parlando di questo, per il resto tutto fatto.
Le cifre ufficiali: 5 milioni per il prestito oneroso, un obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League fissato a 40 milioni di euro. Il ragazzo, rispetto ai quasi 4 milioni di euro che percepisce dallo United, ne guadagnerà 5 per cinque anni al Napoli con opzione per il sesto anno".
