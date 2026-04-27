Conte-Lukaku, tensione alle stelle: il futuro è già scritto

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Il futuro dell’attaccante belga sembra ormai indirizzato

Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport sul caso Romelu Lukaku e sul rapporto con Antonio Conte. Il futuro dell’attaccante belga sembra ormai indirizzato: “La tensione tra Conte e Lukaku, insomma, aumenta. In questo momento Romelu è in Belgio per portare avanti un programma personalizzato di recupero e per ritrovare la migliore condizione, dopo il problema al tendine emerso in seguito alla rinuncia alla tournée negli Stati Uniti con la nazionale”.

All’epoca il Napoli lo attendeva in ritiro, ma il giocatore preferì curarsi in patria, saltando due convocazioni e pagando anche una multa. Dopo circa un mese di distanza, segnato da contatti diplomatici continui tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Federico Pastorello, Lukaku è rientrato brevemente per un confronto insieme al suo entourage, composto anche dall’avvocato Sebastien Ledure e dal fisioterapista Lieven Maesschalck. Un passaggio rapido, senza incontrare né l’allenatore né i compagni.

Il contratto dell’attaccante è in scadenza nel 2027, ma la sensazione è che la separazione sia ormai solo questione di tempo: in estate sarà addio.