ADL ha un pupillo e Allegri proverà a vincere la scommessa: il nome
Noa Lang rientra dal prestito al Galatasaray e torna al centro dei piani del Napoli come una delle possibili scommesse del nuovo ciclo tecnico. L’attaccante olandese, dopo un’esperienza all’estero che ha alternato buoni spunti a fasi meno brillanti, rientra alla base con la volontà di giocarsi le proprie chance in maglia azzurra. La dirigenza, guidata da Aurelio De Laurentiis, lo considera un profilo su cui riflettere attentamente in vista della costruzione della nuova rosa. Per Adl, l'olandese è un pupillo.
La scommessa di Allegri per il nuovo Napoli
Secondo quanto riportato da La Repubblica, Lang potrebbe rappresentare una delle principali scommesse del nuovo corso affidato a Massimiliano Allegri. L’attaccante olandese, dotato di tecnica, imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo, viene visto come un elemento potenzialmente utile per aumentare la qualità offensiva del gruppo come alternativa a sinistra ad Alisson. Il suo futuro sarà definito nel corso della preparazione estiva, quando il tecnico avrà modo di valutarlo da vicino insieme agli altri rientri dai prestiti e ai nuovi innesti. Per Lang si profila dunque una fase decisiva della carriera.
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