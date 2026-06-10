Ufficiale Lucca torna al Napoli! Arriva l'annuncio del Nottingham: non sarà riscattato

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Il Nottingham Forest ha ufficializzato la lista dei giocatori che lasceranno il club al termine della stagione, salutando diversi protagonisti che hanno contribuito al percorso della squadra negli ultimi mesi. E tra questi c'è anche Lorenzo Lucca, arrivato in prestito a gennaio scorso con un diritto di riscatto alto, da oltre 30 milioni di euro. Diritto di cui il club inglese ha deciso di non avvalersi, tant'è che ha annunciato il mancato riscatto.

Lucca-Nottingham, niente riscatto: torna al Napoli

L'attaccante italiano farà ritorno al Napoli dopo una stagione trascorsa in Inghilterra, senza che il Nottingham Forest abbia esercitato opzioni per prolungarne la permanenza. Attraverso una nota ufficiale, il club ha ringraziato i quattro giocatori per l'impegno e la professionalità dimostrati durante la loro esperienza al City Ground, augurando a tutti il meglio per il prosieguo della carriera