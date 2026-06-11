Calciomercato Napoli, si allontana l’addio di Vergara: le ultime sul suo futuro

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Calciomercato Napoli, nessuna offerta concreta per Vergara ed il club vuole tenerlo

Il futuro di Antonio Vergara continua a far discutere, ma al momento il Napoli non sembra avere alcuna intenzione di privarsi del giovane talento. Nelle ultime settimane, infatti, si sono rincorse indiscrezioni sull'interesse di diversi club, ma la situazione appare ben diversa da quella che potrebbe far pensare il semplice rincorrersi delle voci di mercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, "gli occhi del Como e del Tottenham, innanzitutto, hanno innescato un po' all'improvviso e anche a sorpresa la discussione sul futuro di Vergara". Un interesse che, almeno per il momento, non si è tradotto in alcuna proposta concreta.

Napoli, il futuro di Vergara resta azzurro: nessuna offerta e Allegri pronto a valutarlo

Il quotidiano sottolinea come il Napoli non abbia ricevuto offerte ufficiali e consideri il centrocampista uno dei prospetti più interessanti del proprio patrimonio tecnico. "Il Napoli, però, non ha registrato offerte e ha intenzione di puntare sul suo patrimonio", si legge nell'articolo.

Anche la volontà del calciatore sembra andare nella stessa direzione. Nessuna richiesta di cessione e nessuna pressione per cambiare aria: "Dal canto proprio, il giocatore non ha palesato la voglia di andare via. Non ne ha alcuna intenzione", evidenzia ancora il Corriere.