Calciomercato Napoli, ecco il budget stanziato da ADL per Allegri
Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli avrebbe già definito il budget destinato al mercato estivo. Al netto delle eventuali cessioni, Aurelio De Laurentiis metterà a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri una cifra compresa tra i 50 e gli 80 milioni di euro per rinforzare la rosa della squadra azzurra
Mercato Napoli, le priorità
Le priorità individuate dal club riguardano l'acquisto di un portiere, un terzino destro e un centrocampista, ma prima di intervenire il Napoli farà anche una valutazione approfondita dei calciatori di rientro dai prestiti. In particolare, Allegri sarà chiamato a rilanciare elementi come Lorenzo Lucca e Noa Lang, di ritorno dalle esperienze rispettivamente con Nottingham e Galatasaray, che potrebbero rappresentare i primi "nuovi acquisti" della stagione senza ulteriori esborsi.
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