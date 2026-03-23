Conte non sarà a Castel Volturno, sosta ai box: passerà qualche giorno in famiglia

vedi letture

Conte si prende una pausa: il Corriere dello Sport svela il programma durante la sosta. Dopo la vittoria di Cagliari, Antonio Conte si concede qualche giorno lontano da Castel Volturno. Una scelta che rientra nella gestione della sosta di campionato e che, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, era già avvenuta nei mesi scorsi: “Come a novembre: domani, alla ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di pausa concessi al gruppo all’indomani della vittoria di Cagliari, Antonio Conte non sarà al centro sportivo di Castel Volturno”. Un’assenza dunque programmata, inserita in una fase particolare della stagione, segnata dalla pausa per gli impegni delle nazionali.

Stop per ricaricare le energie

“L’allenatore del Napoli, come accadeva ai tempi della sua esperienza in Premier e come qualche mese fa, approfitterà della sosta del campionato per gli impegni internazionali e della contemporanea assenza di tredici alfieri nazionali, per ricaricarsi”. Si tratta quindi di una breve pausa utile per staccare, recuperare energie mentali e vivere qualche giorno in famiglia. Il quotidiano descrive così questo momento: “Un po’ di relax, un po’ di riposo, un po’ di tempo da trascorrere in famiglia”.

Una scelta che appare del tutto coerente con il calendario e con la situazione contingente del gruppo azzurro, inevitabilmente ridotto nei numeri per via delle convocazioni internazionali. Nel frattempo, il lavoro a Castel Volturno andrà avanti sotto la supervisione dello staff tecnico. Come evidenzia il Corriere dello Sport, “la squadra, dunque, sarà affidata per qualche giorno al suo vice Cristian Stellini e agli uomini del suo staff”