Starace scrive a McTominay: "In bocca al lupo per il Mondiale". E Scott risponde
Simpatico siparietto social tra Tommaso Starace e Scott McTominay. Lo storico magazziniere del Napoli ha scritto un messaggio di auguri allo scozzese in vista dei Mondiali: "Oggi per il nostro Scott McTominay inizia una nuova avventura sul palcoscenico più importante del calcio mondiale. Le grandi competizioni sono il premio per il lavoro, i sacrifici e la passione che ogni calciatore mette in campo giorno dopo giorno. In bocca al lupo, McFratm".
Non si è fatta attendere la risposta, simpatica, da parte di Scott McTominay che nei commenti ha scritto: "Sei un grande Tommy, Grazie boss". Una testimonianza della stima e dell'amicizia che c'è tra i due anche al di là del Napoli. Di seguito il post.
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