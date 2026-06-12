Rinnovo McTominay, c'è una novità: se ne occuperà in prima persona ADL

vedi letture

In primo piano sulla scrivania del presidente del Napoli il futuro di Scott McTominay: l'obiettivo del club è il rinnovo dopo il Mondiale

Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di seguire in prima persona la questione legata al rinnovo di Scott McTominay, considerato uno dei punti fermi del progetto tecnico del Napoli. La gestione del dossier, finora affidata al direttore sportivo Giovanni Manna, non avrebbe ancora portato a un accordo con l’entourage del centrocampista scozzese, protagonista di due stagioni ad altissimo livello. Il nodo principale resterebbe l’adeguamento dell’ingaggio, tema centrale nelle interlocuzioni tra le parti. Lo si legge su Il Mattino oggi in edicola.

Napoli, De Laurentiis vuole blindare McTominay

Il presidente del Napoli, secondo quanto filtra, avrebbe scelto di intervenire direttamente per accelerare e definire la situazione, pur mantenendo un approccio prudente. L’intenzione sarebbe quella di evitare distrazioni al giocatore, attualmente impegnato in un percorso importante anche a livello internazionale, con la volontà di attendere la conclusione del Mondiale prima di entrare nel vivo delle trattative. L’obiettivo della società resta comunque chiaro: blindare McTominay e assicurarsi la sua permanenza anche per le prossime stagioni, considerandolo una pedina fondamentale sia sul piano tecnico sia su quello della continuità del progetto azzurro.