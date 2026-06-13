Lobotka resta a Napoli: Allegri lo blinda, opzione di rinnovo e clausola superata

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Lobotka è incedibile per il nuovo allenatore del Napoli. Allegri lo sta convincendo a restare nonostante la clausola da 25 milioni.

Massimiliano Allegri non è ancora ufficialmente arrivato a Napoli, ma ha già lasciato un'indicazione precisa a chi di dovere: Stanislav Lobotka non si tocca. Secondo la Gazzetta dello Sport, il regista slovacco è tornato a essere considerato l'insostituibile del centrocampo azzurro, e il nuovo allenatore ha posto un vero e proprio veto sulla sua cessione. Una scelta che conferma quanto Lobotka sia centrale nel progetto tecnico che Allegri intende costruire.

Rinnovo Lobotka Napoli: il club attiva l'opzione fino al 2028, clausola da 25 milioni valida solo per l'estero

Sul piano contrattuale, il Napoli ha deciso di muoversi in anticipo: attiverà l'opzione per prolungare l'accordo con Lobotka almeno fino al 2028. Una mossa che mette al sicuro il club anche dal punto di vista della clausola rescissoria, fissata a 25 milioni di euro e valida solo per i club stranieri — una cifra che, su un giocatore di questo livello, avrebbe potuto far gola a diverse squadre europee. Con il prolungamento, il Napoli blinda definitivamente uno dei suoi titolari inamovibili.

Lobotka resta a Napoli: Allegri convince lo slovacco come fece Conte due anni fa

Non è la prima volta che un cambio di allenatore influenza le scelte di Lobotka. Due anni fa fu l'arrivo di Antonio Conte a fargli cambiare idea sul proprio futuro, convincendolo a restare in un momento in cui sembrava destinato altrove. Oggi la storia si ripete: è l'arrivo di Allegri a spingere nuovamente il centrocampista slovacco a proseguire la sua carriera a Napoli, confermando quanto il fattore allenatore possa essere decisivo nelle scelte personali dei giocatori