Allegri-Napoli, c’è la data per la fumata bianca ma dà già direttive a Manna sul mercato

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Entro il 16 giugno il Milan dovrà chiudere col tecnico per motivi legati all'iscrizione al campionato. Intanto Allegri lavora già sul mercato con Manna

Il tempo gioca a favore del Napoli. Secondo il Corriere della Sera, entro il 16 giugno il Milan è obbligato a corrispondere a Massimiliano Allegri l'ultimo stipendio, un passaggio imprescindibile per l'iscrizione al campionato. Questo significa che il tecnico toscano, esonerato da Gerry Cardinale a fine stagione nell'ambito della rivoluzione societaria che ha coinvolto anche Furlani, Tare e Moncada, dovrà necessariamente trovare l'intesa definitiva sulla rescissione entro mercoledì. Un vincolo temporale che accelera inevitabilmente i tempi della fumata bianca con il Napoli.

Trattativa Allegri-Milan ben avviata: Scaroni e Branchini si sono già incontrati, nuovo faccia a faccia la prossima settimana

Sul fronte della trattativa, le notizie sono incoraggianti. Il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'agente di Allegri, Giovanni Branchini, si sono già incontrati per discutere gli ultimi dettagli, in particolare quelli relativi allo staff del tecnico. Va precisato che Scaroni ha potere di firma ma non di decisione: le deleghe sostanziali restano nelle mani di Giorgio Furlani — braccio destro di Cardinale. Le due parti si rivedranno all'inizio della prossima settimana per limare gli ultimi punti e arrivare alla chiusura definitiva.

Stipendio Allegri al Napoli: contratto triennale da 3,5 milioni a stagione, ma oltre 10 milioni netti garantiti

Sul piano economico, De Laurentiis avrebbe trovato una soluzione astuta. Al Napoli Allegri non percepirà i 5,3 milioni guadagnati finora, ma il contratto proposto è di tre anni — uno in più rispetto a quanto previsto inizialmente — con un ingaggio di 3,5 milioni a stagione. Il calcolo complessivo, però, supera i 10 milioni netti garantiti sull'intera durata del contratto: una struttura che offre sicurezza economica al tecnico, mettendolo al riparo dalle incertezze del braccio di ferro con il Milan