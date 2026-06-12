Ultim'ora Gila è stato chiaro con Gattuso! Sky: “Il Napoli stringerà accordo e poi andrà da Lotito”

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Napoli su Mario Gila, la crisi Lazio può favorire la cessione del difensore.

La Lazio sarà costretta da un'altra sessione di mercato a saldo zero, questo può aprire alla cessione di Mario Gila, difensore obiettivo del Napoli. Nel corso di 'Calciomercato - l'Originale', ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "La Lazio deve vendere, a meno che non cambino i parametri nel corso dei prossimi giorni. La società biancoceleste ha ufficializzato quella che è l'attuale situazione e, quindi, bisognerà stare attenti al discorso legato a Mario Gila. Per esempio, il giocatore che la Lazio vorrebbe tenere fino alla scadenza del contratto ha ancora un solo anno di accordo, ma non rinnoverà.

Cosa farà quindi la Lazio? Lo terrà fino alla scadenza nonostante il giocatore non voglia rimanere? Gila ha già parlato con Gattuso e ha detto: "Io non voglio rimanere, voglio andare". C'è il Napoli che sta pressando e sta cercando l'accordo con il giocatore. La prossima settimana dovrebbe stringere per ottenere l'ok finale di Mario Gila e poi andare a trattare con la Lazio. Con un mercato a saldo zero, è chiaro che il rischio che la Lazio possa cedere Gila diventa a questo punto realistico e concreto. Vedremo se sarà il Napoli la squadra che riuscirà a convincere la Lazio a privarsi del suo difensore centrale, dopo aver già perso Romagnoli".