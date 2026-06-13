Allegri-Milan, ADL sereno! Può anche rinunciare alla buonuscita per firmare col Napoli

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Massimiliano Allegri è in attesa di risolvere la sua situazione contrattuale con il Milan prima di poter firmare con il Napoli.

Massimiliano Allegri è in attesa di risolvere formalmente il proprio contratto con il Milan prima di poter diventare il nuovo allenatore del Napoli. La situazione, secondo Il Mattino, non presenta particolari criticità o tensioni insanabili, ma richiede comunque il passaggio burocratico della risoluzione consensuale prima della firma. Nel frattempo, si registrano anche primi contatti indiretti e scambi informali tra Zlatan Ibrahimović e Aurelio De Laurentiis.

Nodo buonuscita e strategie legali per sbloccare l’accordo

Il punto centrale della trattativa riguarda la buonuscita con il Milan. Il club rossonero dovrebbe riconoscere circa 12 milioni di euro, ma le parti stanno trattando per ridurre sensibilmente la cifra richiesta. Il contratto con il Napoli è già pronto, con durata biennale e opzione per una terza stagione, senza clausole liberatorie dopo il primo anno, ma non potrà essere firmato fino alla chiusura definitiva dell’accordo con il Milan. Sul fronte legale, l’entourage di Allegri sarebbe infastidito dalla gestione della separazione e dal silenzio del club rossonero, mentre l’agente del tecnico si muove per trovare una soluzione che eviti lo scontro giudiziario. In questo scenario, non è escluso che lo stesso Allegri possa rinunciare alla buonuscita pur di liberarsi e non perdere l’opportunità Napoli.