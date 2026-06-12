Lukaku ad Allegri è sempre piaciuto: due ipotesi per l'estate
Il futuro di Romelu Lukaku resta in bilico, con scenari ancora tutti da definire in vista della prossima stagione. L’attaccante belga continua a essere al centro delle valutazioni del Napoli, tra possibili sviluppi di mercato e nuove opportunità tecniche che potrebbero emergere nel corso dei prossimi mesi. La sua posizione all’interno del progetto azzurro non è ancora stata chiarita del tutto, ma il suo nome resta tra quelli più rilevanti nelle riflessioni della dirigenza.
Lukaku tra Mondiale e mercato: cresce l’attesa
Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Massimiliano Allegri avrebbe sempre apprezzato le caratteristiche del centravanti, e cresce la curiosità di vederlo all’opera nel prossimo Mondiale, il quarto della sua carriera, appuntamento che potrebbe rappresentare un banco di prova importante per valutare condizione fisica e motivazioni dopo una stagione complicata. L’attenzione non è solo interna al club: anche la platea internazionale osserva con interesse la sua situazione, in attesa di capire quale sarà la sua risposta sul campo. Le sue qualità, infatti, potrebbero renderlo sia un profilo appetibile sul mercato sia una soluzione interna a sorpresa per l’attacco del Napoli, a seconda degli sviluppi delle prossime settimane e delle scelte tecniche che verranno adottate.
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