Lukaku ad Allegri è sempre piaciuto: due ipotesi per l'estate

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Oggi alle 09:20 In primo piano di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Lukaku è atteso al Mondiale e poi sarà tempo di futuro. Allegri lo stima, e il Napoli riflette. Non è da escludere nessuna ipotesi