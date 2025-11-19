Conte pensa ad un nuovo assetto col rientro di Lukaku: il motivo

L'imminente ritorno di Lukaku aprirà nuovi orizzonti dal punto di vista tattico, offrendo alternative e introducendo l’opportunità di varare un modulo con due punte pure insieme con Hojlund. Ad analizzare la questione tattica, e le possibili novità per il Napoli di Conte, è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Romelu e Rasmus, titolari di caratteristiche differenti sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo tattico, potrebbero in qualche modo richiamare e rinverdire vecchie storie interiste di epoche vicine: per intenderci, Big Rom e Hoj potrebbero formare un tandem perfettamente incastrato come la coppia Lukaku-Lautaro che con la guida di Conte conquistò anche lo scudetto nel 2021".