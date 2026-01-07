Ngonge-Lazio, Sky: si continua a lavorare per l'arrivo via Napoli

TuttoNapoli.net
Oggi alle 00:20
di Antonio Noto

L'aveva già cercato l'anno scorso quando sulla panchina c'era il suo ex allenatore al Verona Marco Baroni, la Lazio torna su Cyril Ngonge, che quest'estate aveva lasciato il Napoli in prestito per raggiungere proprio il suo ex tecnico, ora al Torino.

Nel corso di 'Calciomercato l'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro dell'attaccante belga: "La Lazio continua a lavorare per l'arrivo di Ngonge dal Torino via Napoli".