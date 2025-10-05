Conte rivoluziona il Napoli? CdS: prima volta con Neres e il 4-3-3 dal 1'

Antonio Conte pensa a un Napoli nuovo per la sfida con il Genoa. Dopo sei partite in ventidue giorni, l’allenatore azzurro è pronto a cambiare qualcosa, come riportato dal Corriere dello Sport. Dovrebbe il 4-3-3 puro, con due esterni offensivi di ruolo e la grande novità di David Neres dal primo minuto: sarà la sua prima da titolare in stagione.

Rientra Di Lorenzo dopo la squalifica, mentre De Bruyne è pronto a entrare nelle rotazioni e potrebbe toccare a lui osservare un turno di riposo. A sinistra Olivera resta avanti su Spinazzola, mentre tra i pali continua il duello tra Meret e Milinkovic-Savic, con Vanja che sogna l’esordio casalingo in Serie A. Conte punta su freschezza e ritmo per dare nuova linfa al suo Napoli.