Beukema: “Mai stato così in forma! Napoli? Sto benissimo, qui la gente è pazza per il calcio”

Nel post-partita di Napoli-Sporting Lisbona, terminata con la vittoria degli azzurri per 2-1 grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund, il difensore olandese Sam Beukema ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano AD: “Atmosfera in Champions League? Ho davvero goduto dell’atmosfera sugli spalti. L’inno della Champions League mi ha emozionato.

La cultura del lavoro di mister Conte? Abbiamo fatto con due ritiri, dove avevamo quasi sempre due lunghe sessioni al giorno, spesso senza toccare il pallone. Ora è un po’ diverso con tutte queste partite, ma continuiamo comunque a fare tantissimi chilometri. Credo di non essere mai stato così in forma. Alla fine questo dovrà fare la differenza nelle nostre partite.

Adattamento al Napoli? Mi sento davvero molto bene qui fin dal primo giorno. Le richieste sono ancora più alte rispetto a ciò a cui ero abituato, giochiamo anche tatticamente in modo diverso rispetto al Bologna, ma grazie anche a qualche infortunio sto avendo molti minuti e sta andando piuttosto bene, penso. Con tutti questi campioni intorno a me poi è facile trovarsi bene fin da subito. Solo uno come De Bruyne ti spinge automaticamente a dare di più, ogni giorno. Nella mia carriera finora sono sempre riuscito a salire un gradino alla volta. Farò di tutto per riuscirci anche qui".

Com’è vivere a Napoli? Qui a Napoli tutto è più intenso, più grande. E’ pura follia, ma in senso positivo. La gente qui è completamente pazza per il calcio. Volevo assolutamente vivere tutto questo, ed è stata una delle ragioni per cui ho scelto questo club. Non è affatto paragonabile all’Olanda, ma qui mi sto trovando davvero molto bene. Naturalmente so anche cosa abbia significato Maradona per la gente qui, era come un Dio. E’ incredibile quanto lo amino ancora oggi".