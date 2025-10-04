Napoli-Genoa, ultime di formazione Sky: torna Meret, fuori Spinazzola

Dopo la convincente vittoria in Champions contro lo Sporting Lisbona, il Napoli di Antonio Conte si rituffa nel campionato con l’obiettivo di chiudere al meglio questo primo ciclo intenso di impegni. La sfida contro il Genoa, in programma domani alle 18 al Maradona, rappresenta l’occasione per consolidare il primo posto e magari provare ad allungare sulle rivali, approfittando dei delicati incroci previsti nel turno di Serie A prima della sosta per le nazionali.

Tra i pali - riferisce Sky Sport - tornerà Alex Meret, mentre Giovanni Di Lorenzo, assente in coppa per squalifica, riprenderà il suo posto sulla fascia destra. A sinistra possibile rientro di Mathías Olivera, per dare fiato a Gutierrez e Spinazzola. Al centro della difesa spazio alla coppia Beukema-Juan Jesus. In mediana confermati Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, con Politano a garantire spinta e copertura sulla fascia destra. In attacco nessun dubbio sulla presenza di Rasmus Hojlund dal 1’: dopo la doppietta in Champions, il danese guiderà ancora il reparto offensivo.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.